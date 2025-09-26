В Орле вручили государственные и региональные награды

Церемония прошла в областной администрации перед очередной годовщиной образования Орловщины.

В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главы муниципальных образований, представители предприятий и организаций, учреждений образования и культуры.

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен ректор Орловского государственного аграрного университета Владимир Масалов. Почётный знак «За заслуги в развитии физкультуры и спорта» получил тренер-преподаватель Училища олимпийского резерва Виктор Буяров.

Знака признания особых заслуг перед нашей областью («Гордость и слава Орловщины») удостоилась Клавдия Наумова, знаменитый тренер, воспитавший около 300 мастеров спорта СССР и России. Также были вручены знаки отличия «За заслуги перед Орловской областью» второй степени. Их получили зампред Контрольно-счётной палаты региона Михаил Верижников и советник управляющего директора АО «ГМС Ливгидромаш» Анатолий Дворянкин.

Семеро человек удостоены звания «Почётный работник Орловской области» в различных сферах деятельности. Еще троим вручены медали «За трудовые успехи».

Впервые в истории нашего субъекта состоялось вручение медали, учреждённой к 150-летию уроженца Орла, полярного исследователя Владимира Русанова. Первым обладателем награды стал коллектив дома-музея знаменитого полярника.

Также были отмечены заслуги ряда орловцев, которые оказывали широкую поддержку СВО. Так, медалью «За помощь в специальной военной операции» награждён директор ООО «Коротыш» Александр Сорокин. Также преподавателям вузов и ссузов, возглавляющих волонтёрские отряды или общественные организации, которые поддерживают защитников Отечества, вручены медали «За заслуги в развитии добровольчества в Орловской области».

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»