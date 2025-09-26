В Орле выбрали председателя нового горсовета

Им стал Владимир Негин.

Итоги тайного голосования новоизбранных депутатов подвели только что. Владимир Негин, получивший официальную поддержку «Единой России», получил абсолютное большинство голосов.

Игоря Коновалова поддержали восемь человек. За Владимира Строева отдан только один голос. Также ещё один бюллетень оказался испорчен.

После оглашения итогов голосования Владимир Строев заявил о самоотводе с должности заместителя председателя горсовета нового созыва.

Прямую трансляцию с заседания ведёт корреспондент «Орёлграда» в нашем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

ИА «Орелград»