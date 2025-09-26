В Орле директоров школ лишили премий за награды и юбилеи

Решение об этом приняла администрация города Орла.

Администрация города Орла внесла изменения в собственное постановление от 2013 года «Об утверждении Порядка установления стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла». Обзор внесенных поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

По их данным, отныне стимулирующие выплаты руководителям учреждений производятся, в том числе, за счет средств субсидии, предусмотренной на выполнение муниципального задания в финансовом году. Кроме того, из стимулирующего порядка исключено положение, согласно которому единовременное премирование руководителей производилось в связи с юбилейной датой учреждения, а также в связи с награждением руководителя образовательного учреждения правительственными наградами.

«При оценке эффективности (качества) работы руководителей общеобразовательных и дошкольных учреждений образования города Орла учитывается также повышение эффективности использования ресурсов и создание качественной предметно-развивающей среды путем организации деятельности в нескольких корпусах образовательной организации (20 процентов за каждый корпус, но не более 80 процентов)», – добавили аналитики.

Тем временем губернатор Андрей Клычков сообщил, что в орловских школах в настоящий момент работают 5673 учителя. В образовательные учреждения пришли 58 земских учителей. «В нашей области, в отличие от многих других регионов, есть профильный вуз и учреждения среднего профобразования по подготовке учителей. Имеется кадровый молодежный потенциал, который мы можем использовать для трудоустройства в школы», – считает глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, в недавно начавшемся учебном году в школы Орловской области были приняты на работу 118 молодых специалистов, в том числе 103 учителя. Кроме того, в школах трудятся 32 студента последних курсов обучения. В 2025 году в сельские школы пришли семь сотрудников по программе «Земский учитель». С нового учебного года в школы, техникумы и организации дополнительного образования региона пришли работать восемь участников СВО, а также восемь педагогических работников, покинувших территорию Курской области, и пять – из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«В первом полугодии 2025 года в Орловском институте развития образования прошли обучение по программам повышения квалификации более 4000 учителей. По программам профессиональной переподготовки на педагогические специальности завершили обучение 52 человека», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”