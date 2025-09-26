Орловцы заинтересовались короткими вертикальными сериалами

Орловцы активно осваивают новый формат развлекательного контента — короткие вертикальные сериалы.

С начала 2025 года среднее время просмотра увеличилось на 74%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных.

Самыми популярными сервисами коротких сериалов в регионе стали ShortTV и MoboReels. У последнего есть русский интерфейс, однако драмы придется смотреть на языке оригинала.

Вертикальные сериальные драмы — новый формат контента, пришедший из Китая и оптимизированный для мобильного потребления. Эпизоды длятся от одной до трех минут, снимаются в вертикальной ориентации для просмотра на смартфонах и объединяются в сериалы по 60-90 серий. Совокупный хронометраж сезона сопоставим с полнометражным фильмом, но подача разбита на сверхкороткие захватывающие фрагменты, идеально подходящие для просмотра в транспорте или во время перерывов.

Основная аудитория сервисов коротких сериалов: пользователи 26-45 лет — на них приходится 61% зрителей. Интересно, что мужчины проявляют к новому формату больший интерес, чем женщины: они составляют 65% аудитории.

В МегаФоне рассказали, что интерес к вертикальным сериалам у жителей Орловской области с начала года вырос более чем в 15 раз. Наибольшую динамику показал сервис ShortTV.

