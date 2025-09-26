В Орле на территории аэропорта нашли авиабомбу

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Информация поступила в службу спасения сегодня утром.

Взрывоопасный объект находился на территории аэропорта «Южный». Очевидно, боеприпас оказался там ещё во времена Великой Отечественной войны.

Вес бомбы составил 250 килограммов. Её извлекли из-под земли и доставили на специальный полигон для последующего уничтожения.

Задание выполняла группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы ГКУ ОО «ОАСПС».

Напомним, около месяца назад на территории аэропорта «Южный» находили снаряд времён Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»