Пассажиров из Орла во Мценск доставит большой автобус

Межмуниципальное направление усилили автобусом большой вместимости.
Он будет курсировать по маршруту №403 «Орёл – Мценск» с 1 октября.
Автобус способен вместить 59 пассажиров. Это на целых 30% больше, чем у других транспортных средств, которые обслуживают данный маршрут.
Ежедневно автобус будет совершать три рейса. Он будет отправляться из Орла в 07:00, 11:22 и 15:52.
Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
ИА «Орелград»