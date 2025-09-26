Пассажиров из Орла во Мценск доставит большой автобус

26.9.2025 | 13:15 Новости, Транспорт

Межмуниципальное направление усилили автобусом большой вместимости.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Он будет курсировать по маршруту №403 «Орёл – Мценск» с 1 октября.

Автобус способен вместить 59 пассажиров. Это на целых 30% больше, чем у других транспортных средств, которые обслуживают данный маршрут.

Ежедневно автобус будет совершать три рейса. Он будет отправляться из Орла в 07:00, 11:22 и 15:52.

Информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

