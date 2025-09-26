 «Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по выручке и числу хот-спотов

По данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» продолжает укреплять ведущие позиции на рынке публичного Wi-Fi.

В 2024 году доля его выручки составила 41%, а доля обслуживаемых точек доступа — 45%. В текущем году компания также фиксирует устойчивы рост спроса на беспроводные услуги.

Аналитики «ТМТ Консалтинг» в своем исследовании российского рынка отмечают, что в 2024 году рост количества точек доступа опережал рост выручки. По итогам года количество точек публичного Wi-Fi выросло на 4,5% и составило 248,1 тыс., 112 тыс. из них обслуживает группа компаний «Ростелеком» (без учета точек, построенных в рамках проектов «Устранение цифрового неравенства» и «Цифровая образовательная среда»). Общая рыночная выручка от услуги Wi-Fi увеличилась на 3,6% и составила 4,5 млрд рублей.

Среди факторов роста эксперты выделяют сохраняющийся спрос на удаленную работу, требующую высокой пропускной способности интернета, а также расширение списка удобных способов авторизации пользователей. Кроме того, на динамику рынка положительно повлияли проекты цифровизации социальной инфраструктуры, а также рост количества публичных мероприятий, где востребована разовая организация Wi-Fi-сетей. В сегменте B2B в 2024 году наибольший интерес к сервису проявляли компании из сфер торговли, ИТ и гостиничного сектора.

«Ростелеком» продолжает фиксировать рост внимания к беспроводному доступу, что связано с трендом на цифровизацию и необходимостью сохранять доступ в сеть в условиях временной блокировки мобильного интернета, а также усилением мер безопасности и контроля за соблюдением требований по авторизации пользователей. Так, общее количество подключений пользователей к публичной сети Wi-Fi (разовые и повторные авторизации) за 8 месяцев 2025 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее количество уникальных пользовательских устройств и общий объем пользовательского трафика в сети, которую обслуживает «Ростелеком», увеличились почти в два раза. Это подтверждает, что компания не только сохраняет лидерство, но и адаптируется к меняющимся потребностям рынка. В частности, в этом году пользователям стали доступны новый способ авторизации: подключение через банковские ID для клиентов банковских сервисов и через ваучеры — для иностранных пользователей.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Качество и стабильность беспроводного доступа “Ростелекома” обеспечивает решение задач как малого и среднего бизнеса, так и крупных федеральных компаний. Мы также остаемся надежным партнером для государства, поддерживая инициативы по цифровизации образования и других социально значимых сфер. Важно, чтобы каждый клиент вне зависимости от масштаба бизнеса и задач мог гарантировать высокий уровень сервиса для своих потребителей даже в условиях внешних ограничений. “Ростелеком” продолжает развивать сервис публичного Wi-Fi через постоянное совершенствование пользовательского опыта, расширение функциональности и усиление защиты собственной сервисной платформы, используя при этом надежные отечественные решения».

Реклама. Рекламодатель – ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.