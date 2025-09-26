Под Орлом горел цех

26.9.2025 | 10:45 Новости, Происшествия

Последствия ликвидировали 15 сотрудников МЧС на четырёх единицах спецтехники.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Как рассказали в пресс-службе областного управления ведомства, сигнал поступил в службу спасения накануне около 21 часа. ЧП произошло в Орловском муниципальном округе («на улице Раздольной»).

В производственном помещении случилось возгорание. Когда пожарные прибыли на место, то уже наблюдалось сильное задымление. Однако за несколько минут пожар локализовали, а за полчаса — ликвидировали полностью.

Тем не менее, в результате ЧП оказалась повреждена печь на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В причинах пожара разбираются эксперты.

Всего за прошедшие сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз, из них шесть раз именно в связи с возгораниями.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования