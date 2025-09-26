Под Орлом горел цех

Последствия ликвидировали 15 сотрудников МЧС на четырёх единицах спецтехники.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ведомства, сигнал поступил в службу спасения накануне около 21 часа. ЧП произошло в Орловском муниципальном округе («на улице Раздольной»).

В производственном помещении случилось возгорание. Когда пожарные прибыли на место, то уже наблюдалось сильное задымление. Однако за несколько минут пожар локализовали, а за полчаса — ликвидировали полностью.

Тем не менее, в результате ЧП оказалась повреждена печь на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В причинах пожара разбираются эксперты.

Всего за прошедшие сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз, из них шесть раз именно в связи с возгораниями.

ИА «Орелград»