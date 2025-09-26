В горсовете Орла утвердили заместителей спикера

26.9.2025 | 12:10 Новости, Политика

Не все предложенные кандидатуры были одобрены.

Фото: ИА “Орелград”

Как сообщает наш корреспондент из зала заседания, у председателя горсовета будет пять заместителей. Ими стали депутаты Новиков, Швалов, Борисова, Себякин и Шагиев. При этом Новиков и Швалов будут работать на постоянной основе.

Также в зампреды городского совета предлагали Елесина. Однако кандидатура не была одобрена.

Напомним, ранее Владимир Строев заявил о самоотводе с аналогичной должности. Главой горсовета выбран Владимир Негин.

Следующее заседание состоится 30 сентября.

