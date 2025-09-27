Чиновники заплатили за несуществующие плиты перекрытия и крышки колодцев

Нарушения при проведении ремонта дворов выявили в Орловском округе.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела плановую проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных администрации Орловского муниципального округа в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Финансирование обеспечивалось по линии национального проекта «Жилье и городская среда». Участие в проверке принимали также специалисты окружной КСП. В рамках проведения контрольного мероприятия были выявлены определенные нарушения и недостатки.

В частности, срок выполнения работ по контракту на ремонт дворовой территории трех многоквартирных домов был превышен на 36 календарных дней. Кроме того, администрация Орловского округа приняла и оплатила работы, не соответствующие условиям контракта. В КСП также считают, что подрядчиком – компанией ООО «ТСК «Альянс» – работы по установке бортовых камней на дворовой территории многоквартирных домов по улице Строительной были выполнены с нарушением технологии.

Из отчета также следует, что администрацией Орловского округа была осуществлена приемка и оплата невыполненных работ по установке плит перекрытия ПП10-1, замене крышки колодцев, устройству подпорной стенки и укреплению обочин щебнем. По итогам контрольного мероприятия в адрес главы Орловского муниципального округа было внесено представление, содержащее требования об устранении выявленных нарушений.

И окружные чиновники уже отчитались о принятых мерах. Во-первых, усилен контроль за исполнением подрядчиками обязательств по контрактам. Во-вторых, приняты меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проанализированы результаты проверки, а ответственные чиновники предупреждены о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств.

«Подрядчиком осуществлен возврат денежных средств за принятые, оплаченные, но не выполненные работы по установке плит перекрытия ПП10-1, замене крышки колодцев, устройству подпорной стенки, укреплению обочин щебнем. Подрядчиком устранены недостатки, допущенные при выполнении работ по установке бортовых камней на дворовой территории многоквартирных домов по ул. Строительная д. 11,13,15, в рамках гарантийных обязательств», – сообщила также региональная Контрольно-счетная палата.

ИА “Орелград”