В Ливнах нетрезвый прохожий поколотил чужую машину

Суд дал хулигану срок на исправление.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя города Ливны, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений). Кстати, этого же гражданина ранее уже судили. В январе 2025 года Ливенский районный суд признал его виновным в повторном нетрезвом вождении и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Кроме того, ливенца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Возможно, это как-то повлияло на его дальнейшее поведение. Из материалов нового уголовного дела следует, что в апреле 2025 года данный гражданин находился на улице, он был нетрезв. Его внимание привлекла припаркованная машина, стоявшая напротив одного из подъездов многоквартирного дома.

В ходе внезапной возникшей агрессии, как сказано в приговоре, нетрезвый мужчина подошел к чужому автомобилю и нанес руками несколько ударов по капоту. В результате автомобиль получил механические повреждения, а именно вмятины на капоте. По подсчетам следствия и суда, автовладельцу был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 234 тысячи рублей. При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании он еще раз виновным себя признал полностью и пояснил, что осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого. Оказалось, что по месту жительства он характеризуется неудовлетворительно, в течение года привлекался к административной ответственности, был судим.

По совокупности приговоров ливенцу назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев, с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Из его заработной платы в доход государства будет взыскиваться по 10 процентов ежемесячно.

ИА “Орелград”