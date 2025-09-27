Орловца арестовали за брань в общественном месте

Суд расценил его действия как хулиганство.

Новодеревеньковский районный суд привлек к административной ответственности местного жителя за хулиганство. Как следует из материалов дела, административное правонарушение данный гражданин совершил в последний день августа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес женщины, проходившей по данному делу в качестве потерпевшей. Он «оскорбительно приставал к ней и хватал ее за одежду».

«Своим поведением гражданин нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, в связи с чем, потерпевшая была вынуждена обратиться в полицию, – сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Правонарушитель был доставлен в МО МВД России «Новодеревеньковское» и задержан.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении данного гражданина дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ».

Иными словами, его обвинили в мелком хулиганстве, то есть в нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, сопровождающемся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. В судебном заседании мелкий хулиган свою вину признал в полном объеме и подтвердил обстоятельства неправомерного поведения.

«При назначении административного наказания, суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, признание им вины, наличие смягчающих и отягчающие административную ответственность обстоятельств, в связи с чем, назначил наказание в виде административного ареста на срок семь суток. Постановление суда в законную силу не вступило», – резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА “Орелград”