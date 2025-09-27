Под Орлом 12 человек остались без жизненно важных лекарств

Решать проблему с обеспечением лекарствами им пришлось по суду.

Кромской районный суд Орловской области только в третьем квартале текущего года рассмотрел 12 исков прокурора района, действовавшего в интересах местных жителей. Все иски были поданы к региональному департаменту здравоохранения и касались вопросов льготного обеспечения граждан жизненно важными лекарственными препаратами. В ходе судебных разбирательств было установлено, что ряд жителей Кромского района столкнулись с несвоевременным предоставлением им лекарств за счет государства.

«Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора к департаменту здравоохранения Орловской области о возложении обязанности своевременно, в полном объеме обеспечивать граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с медицинскими показаниями, – сообщает пресс-служба Кромского районного суда. – Кроме того, суд указал, что ненадлежащее обеспечение гражданина необходимым лекарственным препаратом влечет нарушение его социальных прав, ставит под угрозу его жизнь и здоровье».

Дополнительно было удовлетворено четыре иска прокурора о взыскании с департамента в пользу граждан расходов на приобретение лекарственных препаратов, которые им пришлось покупать за свой счет, а еще по двум искам с чиновников взыскана компенсация морального вреда. В ведомстве подчеркнули, что при вынесении решений суд руководствовался Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и постановлением правительства страны «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Ранее на ведомственном совещании прокурор Орловской области Алексей Тимошин особо акцентировал внимание уполномоченных органов власти и прокуроров на необходимости обеспечения безусловного исполнения социальных гарантий, чтобы льготная категория граждан, в том числе дети, своевременно получали то, что им положено по закону и жизненно необходимо. Он сообщил, что количество жалоб в данной сфере, поступивших в органы прокуратуры, увеличилось в этом году почти в полтора раза.

«Алексей Тимошин отметил, что от всех задействованных в этом вопросе уполномоченных органов требуется кардинальный пересмотр подходов к организации работы. По итогам заседания коллегии прокуратуры области выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в данной сфере», – сообщала по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона.

ИА “Орелград”