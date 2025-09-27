Убийцу снова отправили в колонию за рукоприкладство

Одной из потерпевших оказалась теща подсудимого.

Вступил в силу обвинительный приговор Ливенского районного суда в отношении жителя Должанского района. Ранее данный гражданин был осужден за убийство и шесть лет отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима на территории Тульской области. По отбытии срока наказания он вернулся в Орловскую область и в течение года находился под административным надзором. Затем был снят с учета, так как завершился назначенный судом срок ограничения свободы. Однако на путь исправления мужчина, видимо, так и не встал.

В рамках нового процесса его обвинили в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями 115 и 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В первом случае потерпевшим стал приятель подсудимого. В январе этого года мужчины совместно распивали спиртные напитки и засиделись до глубокой ночи. Около трех часов ночи между ними вспыхнула ссора. Бывший заключенный решил ее в свою пользу нетривиальным способом – он схватил со стола керамическую кружку и дважды ударил ею собутыльника по голове. Тот получил травмы, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья.

Спустя почти месяц после описанного инцидента подсудимый вновь применил физическую силу. В тот момент он находился в общем коридоре общежития, в котором проживал вместе со своей супругой. Гражданин увидел, что его жена выходит из чужой комнаты. Движимый ревность, он ворвался туда и увидел там своего знакомого, который спокойно сидел на стуле. Бывший заключенный не дал тому объясниться и больно ударил его по лицу ладонью.

В тот же день он напал на свою тещу, которая также находилась в общежитии. Ее он ударил по лицу кулаком, причинив женщине физическую боль. Телесные повреждения, зафиксированные экспертом, вылились в кровоподтек нижней губы, но этого хватило для возбуждения уголовного дела. С учетом криминального прошлого суд назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”