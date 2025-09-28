Дефицит бюджета Ливен превысит 124 миллиона рублей

Депутаты Ливенского городского Совета одобрили поправки в бюджет.

Как сообщает администрация города Ливны, депутаты Ливенского горсовета согласовали представленный мэрий проект внесения изменений в местный бюджет на 2025 год. Казенные доходы увеличены на 10,849 миллиона рублей и по итогам текущего года составят 1,717 миллиарда рублей. Расходы бюджета увеличены на 9,491 миллиона рублей, годовой план по ним утвержден в размере 1,842 миллиарда рублей.

Таким образом, дефицит местного бюджета сократился почти на полтора миллиарда рублей, а по итогам года он составит 124,584 миллиона рублей. Контрольно-счетная палата города Ливны, выдавшая свое заключение на проект внесения поправок в бюджет, отметила, что текущий размер дефицита бюджета не противоречит нормам статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с ней дефицит не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Кроме того, депутаты горсовета утвердили верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2026 года в размере 120 миллионов рублей. Данный показатель остался без изменений. Текущая задолженность муниципального образования по бюджетному кредиту по состоянию на 1 сентября 2025 года составила 29,25 миллиона рублей. Иными словами, имеющийся долг города не превышает утвержденный депутатами верхний предел муниципального внутреннего долга.

«Кредиторская задолженность бюджета города по полномочиям городского округа на 1 сентября 2025 года составила 20,06 миллиона рублей, – отметила также в своем заключении городская КСП. – Согласно отчетным данным по состоянию на 1 сентября 2025 года на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 50,744 миллиона рублей, из которых: собственные доходы – 37,698 миллиона рублей, средства бюджетов других уровней – 13,046 миллиона рублей».

ИА “Орелград”