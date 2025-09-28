Под Орлом бизнесмена крупно оштрафовали за Adidas

Торговец выставил на прилавках немаркированные товары.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области добилось наказания для индивидуального предпринимателя и по суду привлекло его к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Административное дело было возбуждено на бизнесмена по мотивам внепланового инспекционного визита в магазин, торгующий обувью и одеждой. Расположен он в поселке городского типа Покровское.

Сотрудники Роспотребнадзора пришли к выводу, что предприниматель допустил нарушения требований Закона «О защите прав потребителей» и технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». Выразились нарушения в реализации товаров легкой промышленности без маркировки и нанесения обязательной информации для потребителя, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Это означает, что товары не прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента, и что у них нет документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям техрегламента. Административное дело рассматривал арбитражный суд. Было установлено, что в магазине без маркировки продавались разнообразные товары с логотипом товарного знака «Adidas»: спортивные костюмы, мужская демисезонная куртка, многочисленные шорты, футболки, толстовки и др.

Кроме того, в реализации с нарушениями находились различные предметы одежды с логотипами товарных знаков «NIKE» и «Reebok». Также в протокол были включены сведения о полотенцах, которые хоть и не были «брендовыми», но тоже продавались с нарушениями правил маркировки. Все попавшие под подозрение товары были арестованы в ходе проверки. При этом их оставили в магазине, на ответственном хранении у собственника, то есть у предпринимателя.

В объяснениях к протоколу бизнесмен указал, что свою вину признает, но на судебное заседание не явился. Дело было рассмотрено без его личного участия. Суд счел предпринимателя виновным и постановил привлечь его к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Арестованные товары будут изъяты и уничтожены, суд уже постановил передать их для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА “Орелград”