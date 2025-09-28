Орловчанка убила мужа и спокойно отправилась в гости к брату

Стали известны подробности расправы под Орлом.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Орловский районный суд. Его фигуранткой стала местная жительница. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Жертвой женщины стал ее сожитель. Из приговора следует, что в тот день подсудимая находилась вместе со своим сожителем у себя дома, на территории Орловского муниципального округа.

Мужчина употреблял спиртные напитки. В какой-то момент между ним и подсудимой произошел словесный конфликт, который возник на почве ревности – мужчина приревновал свою любимую, которая в тот момент на кухне готовила для него ужин. Мужчина повел себя настолько агрессивно, что женщина испугалась и выбежала из дома во двор. Сожитель бросился вслед за ней, догнал ее, схватил за волосы и потащил ее в сторону дома.

В руке у женщины был кухонный нож, при помощи которого она готовила ужин. Подсудимая выбежала с ним во двор. И когда мужчина тащил ее за волосы, вонзила клинок в его шею. Сожитель отпустил ее и осел, а женщина нанесла ему в область шеи еще не менее пяти ударов ножом. Раны оказались смертельными. Из показаний подсудимой следует, что на преступление она решилась, испугавшись за свою жизнь. По ее словам, выбежав из дома, она пыталась спрятаться в лесопосадке, но не успела туда добежать. Мужчина гнался за ней с криками: «Убью, убью».

Тело убитого она оставила на месте преступления. Сама же вернулась домой, помыла руки и нож, переоделась в другую одежду. Затем на электричке доехала до Орла и пришла домой к брату, у которого и осталась. О случившемся она никому не рассказывала. Все вскрылось, когда домой к ее брату приехали сотрудники полиции и сообщили, что обнаружили труп. В тот момент женщина призналась им в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»