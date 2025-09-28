Вокруг усадьбы Шеншина введут ограничения

28.9.2025 | 13:01 История, Культура, Новости

Проект зон охраны исторического объекта успешно прошел экспертизу.

ИА “Орелград”

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая усадьба Шеншина В.А., где бывал Тургенев», успешно прошел процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Последняя выдала положительное заключение. Напомним, этот дом-памятник находится в селе Волково Мценского района. В настоящий момент в историческом здании расположена Краснооктябрьская основная школа. Недавно управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило правовой режим использования территории бывшей усадьбы.

А теперь эксперты одобрили проект зон охраны, в состав которых войдут и прилегающие к усадьбе территории. В частности, проект предусматривает создание охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ). Упор будет сделан на сохранение основных видовых раскрытий усадьбы. Согласно проекту охранная зона захватит проезжую и пешеходные части улицы Советской, а также прилегающую территорию в границах незастроенной части до границ кадастровых земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности планируется установить на территории с северо-восточной, юго-восточной и юго-западной сторон от проектируемой охраной зоны, на незастроенной территории с древесными насаждениями. Она необходима для регулирования градостроительной ситуации на данных территориях. В зоне охраны и зоне регулирования позднее, в соответствии с приказом областных властей, будут введены определенные ограничения и запреты, о которых обязательно сообщат собственникам земель, попавших в указанные зоны.

Бывшая усадьба связана с именем поэта Афанасия Фета, поскольку она принадлежала представителям рода его отца – Шеншиным. Кстати, она располагается в границах территории исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Орловской области. Как следует из исторической справки, старинный барский дом в селе Волково (раньше оно называлось Дальнее), был построен в середине XIХ века бригадиром Александром Шеншиным.

Главный дом усадьбы строился в два периода. Нижний этаж возведен в конце ХVIII века, верхний – в середине XIX века. В середине XIX века усадьбу охотно посещали Иван Тургенев и Афанасий Фет. В то время дом принадлежал Мценскому уездному предводителю дворянства Владимиру Шеншину. В XIX веке Волковская усадьба с ее тихим парком и прудами, с ее вычищенными дорожками и мраморными купальнями, как и все подобные имения такого рода, была и ухоженной, и поэтичной. В парке росли дубы, клены, липы. Здесь же имелись три искусственных пруда, из которых сохранился лишь один. К каменному двухэтажному дому, построенному бригадиром Александром Шеншиным, вела прямая аллея.

«Гости – соседи-помещики и земские деятели нередко приезжали к предводителю. Из окон Волковского дома открывался живописный вид на реку, на Медвежий лес и заросший цветами высокий холм. Гора, заросшая травой и цветами, была не совсем типичным видом из окон барского особняка. После революции в двухэтажном каменном доме Шеншиных открылась школа. В войну на территории усадьбы был лагерь военнопленных, затем шли тяжелые бои, и воинский мемориал находится здесь же, ухоженный и достойный», – говорится в отчете экспертизы.

Учебные заведения здесь бывали разными, была и школа рабочей молодежи, оставившая след в местном названии и «овраг под ШКМ», а в середине XX века летом здесь работал пионерский лагерь. Здание и весь усадебный комплекс выжили благодаря школе. В парке сажались деревья после войны, подсаживались они и в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века. На сегодняшний день здание усадьбы изменилось.

ИА «Орелград»


