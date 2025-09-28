Во Мценске возникли сложности с погашением долгов за газ

При этом мэрия заявила об отсутствии у нее долга за ресурсы.

Депутаты Мценского горсовета заслушали отчет о работе администрации Мценска по организации теплоснабжения и подготовке города к отопительному сезону. Для этого еще в мае была утверждена программа, комплексный план и план-график подготовки жилищно-коммунального хозяйства. Согласно программе подготовка городского хозяйства к работе в осенне-зимний период обойдется в 277,184 миллиона рублей.

Средства городского бюджета в указанной сумме составляют всего 2,631 миллиона рублей, средства областного бюджета – 50 миллионов рублей (они выделены на ремонт дорог), собственные средства предприятий – 27,247 миллиона рублей, средства населения – 32,257 миллиона рублей, средства, выделенные городу по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры – 156,795 миллиона рублей. Бюджет города задолженности за теплоэнергетические ресурсы не имеет, говорится в отчете.

Однако просроченная задолженность (без начислений августа) МУП «Мценск-Тепло» за поставленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Орел» по состоянию на 1 сентября 2025 года составила 39,5 миллиона рублей. В связи с ограничениями, наложенными на расчетные счета предприятия, а также с небольшими поступлениями денежных средств (начисления производятся только за горячее водоснабжение) невозможно в ближайшее время производить оплату сложившейся задолженности, следует из документа.

«С октября 2025 года (с отопительного сезона) объем денежных средств у предприятия увеличится, что позволит начать производить частичное погашение задолженности, – считают в городском управлении ЖКХ. – Расчетный объем нормативного неснижаемого запаса резервного топлива для 1-й категории потребителей (ЦРБ, станция переливания крови, детский дом) на 5 суток составляет 26 тонн. Необходимый объем топлива на предприятии имеется».

Всего во Мценске необходимо подготовить к зимнему периоду 868,4 тысячи квадратных метра жилищного фонда, 11 детских дошкольных учреждений, 8 школ, 15 других общественных зданий, 13 котельных, 9 ЦТП, 48,4 километра тепловых сетей (из них 10,7 километра сетей горячего водоснабжения), 100,98 километра водопроводных сетей, 74,1 километра канализационных сетей, 7 канализационных насосных станций, очистные сооружения, 93 тепловых пункта. Все местные котельные работают на природном газе, потребности в заготовке твердого топлива нет.

ИА “Орелград”