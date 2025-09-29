В Орле разыграют «кубок мэрии» по смекалке

Власти одобрили городскую спортивно-развлекательную игру «Кубок Орла!».

Администрация города Орла распорядилась о проведении городской спортивно-развлекательной игры «Кубок Орла!». Как следует из постановления, организована она в целях формирования эффективной системы профилактики правонарушений в молодежной среде, усиления мер по предупреждению девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни. Ее проведение поручено городскому управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями. А сама игра пройдет 10 октября 2025 года с 10.00 до 14.00 часов в Орловском базовом медицинском колледже.

Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, задачами: развитие у молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом и физической культурой, а также профилактика употребления табачных изделий, алкогольных напитков и наркотических веществ. В игре могут принять учащиеся профессиональных образовательных организаций и студенты вузов, а также команды учреждений дополнительного образования, молодежных общественных объединений и организаций города Орла.

К ней допустят «юношей и девушек» в возрасте от 14 до 35 лет, у которых отсутствуют заболевания, входящие в перечень медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Состав команды – 6 человек. Каждый участник при себе должен иметь спортивную форму и сменную обувь. Программа мероприятия уже известная. Игра будет состоять из отдельных этапов: «Веревочка под ногами»; «Толкание ядра»; «Смекалка»; «Сложная эстафета»; «Теоретический этап»; «Нормы ГТО»; «Меткость».

Конкурсные этапы мероприятия могут быть скорректированы по решению организатора, отмечено в положении об игре. Команды, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие 1-3 места в командном зачете, в качестве награды получат сертификаты на покупку спортивного инвентаря: 1 место – 5000 рублей; 2 место – 4000 рублей; 3 место – 3000 рублей.

ИА “Орелград”