Для орловцев стало доступно мобильное приложение «Образование-57»

Оно адресовано учащимся и их родителям (или законным представителям).
С его помощью можно просматривать текущие и итоговые оценки в электронном дневнике, а также комментарии учителей (по каждому предмету). Также доступны
- расписание уроков (с учётом замен),
- содержание и сроки выполнения домашних заданий,
- оповещения от классного руководителя (о новых оценках, пропусках, планируемых мероприятиях),
- просмотр результатов контрольных, четвертных и годовых оценок в рамках итоговой аттестации.
Приложение можно бесплатно скачать в App Store или RuStore. Затем нужно войти в него через подтверждённую запись на портале Госуслуг. Также необходимо настроить уведомления, чтобы сообщения, полученные в приложении, отображались на экране вашего телефона.
«Приложение уже работает для всех школ области», – рассказали в «Региональном центре оценки качества образования».
ИА «Орелград»