Для орловцев стало доступно мобильное приложение «Образование-57»

29.9.2025 | 11:20 Новости, Образование

Оно адресовано учащимся и их родителям (или законным представителям).

Фото: Администрация Орла

С его помощью можно просматривать текущие и итоговые оценки в электронном дневнике, а также комментарии учителей (по каждому предмету). Также доступны

  • расписание уроков (с учётом замен),
  • содержание и сроки выполнения домашних заданий,
  • оповещения от классного руководителя (о новых оценках, пропусках, планируемых мероприятиях),
  • просмотр результатов контрольных, четвертных и годовых оценок в рамках итоговой аттестации.

Приложение можно бесплатно скачать в App Store или RuStore. Затем нужно войти в него через подтверждённую запись на портале Госуслуг. Также необходимо настроить уведомления, чтобы сообщения, полученные в приложении, отображались на экране вашего телефона.

«Приложение уже работает для всех школ области», – рассказали в «Региональном центре оценки качества образования».

ИА «Орелград»


