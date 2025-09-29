Для орловцев стало доступно мобильное приложение «Образование-57»

Оно адресовано учащимся и их родителям (или законным представителям).

С его помощью можно просматривать текущие и итоговые оценки в электронном дневнике, а также комментарии учителей (по каждому предмету). Также доступны

расписание уроков (с учётом замен),

содержание и сроки выполнения домашних заданий,

оповещения от классного руководителя (о новых оценках, пропусках, планируемых мероприятиях),

просмотр результатов контрольных, четвертных и годовых оценок в рамках итоговой аттестации.

Приложение можно бесплатно скачать в App Store или RuStore. Затем нужно войти в него через подтверждённую запись на портале Госуслуг. Также необходимо настроить уведомления, чтобы сообщения, полученные в приложении, отображались на экране вашего телефона.

«Приложение уже работает для всех школ области», – рассказали в «Региональном центре оценки качества образования».

ИА «Орелград»