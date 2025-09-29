Под Орлом после ДТП госпитализировали мотоциклиста

Мужчине 41 год.

Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.

Авария произошла на трассе «Орёл — Брянск – «Солнцево — Маслово». ДТП случилось 27 сентября в 17 часов 30 минут.

Мужчина ехал на мотоцикле BAJAJ Boxer из Маслово в Солнцево. Однако ещё на первом километре дороги «произошло падение» транспортного средства.

В итоге он получил телесные повреждения. Мотоциклиста госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу.

ИА «Орелград»