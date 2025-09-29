Названы аутсайдеры по подготовке к зимнему содержанию дорог

Список озвучил на совещании 29 сентября член правительства Орловской области.

По словам Алексея Субботина, к 15 октября должна быть обеспечена готовность к содержанию дорог в зимний период. Некоторые идут с опережением графика. В ряде муниципалитетов отмечена готовность “ниже среднего”. Это Хотынецкий, Свердловский, Мценский, Малоархангельский, Кромской, Глазуновский и Верховский районы.

«Им уделяем особое внимание по контролю за подготовкой к зимнему содержанию», – отметил Алексей Субботин.

Протяженность дорог местного значения в регионе составляет 12 тысяч километров. Интенсивность движения крайне неоднородна, и разница составляет от тысяч транспортных средств в сутки в Орле до нескольких машин в селе.

«Вместе с тем перед дорожными службами ставится единая задача по обеспечению транспортной доступности для каждого жителя региона. В этих целях в муниципалитетах уже заготовлено 33 тысячи тонн из 45 тысяч тонн противогололедных материалов, подготовлено 359 единиц техники», – сообщил Алексей Субботин.

В Орле заготовлено около 70% пескосоляной смеси, 408 тонн минерального концентрата галит. В Мценске поставки продолжаются. Город Ливны опережающими темпами подготовлен к зимнему периоду. Полностью с опережением графика завершили подготовку Болховский, Дмитровский, Должанский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Ливенский, Новосильский, Покровский, Сосковский, Троснянский районы, Орловский муниципальный округ.

ИА “Орелград”