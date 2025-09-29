В Орле осудили мужчину, грабившего случайных знакомых

Дело рассматривал Заводской районный суд города Орла.

По информации пресс-службы Заводского районного суда города Орла, в уголовном деле фигурировало два эпизода преступной деятельности. Его фигурантом стал местный житель, обвиненный органами предварительного расследования в разбойном нападении и хищении чужого имущества совершённого с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Иными словами, дело было возбуждено по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ.

В первом случае жертвой преступника стал случайный знакомый. В пресс-службе суда уточнили, что подсудимый познакомился с ним практически на улице и в ходе беседы выяснил, что у нового приятеля имеются при себе солидные деньги. Преступник пустился на хитрость: он пригласил своего нового приятеля в гости к якобы своей знакомой. Но когда они вошли в подъезд жилого дома, грабитель набросился на своего спутника с кулаками.

Избив свою жертву, подсудимый отобрал у него все имевшиеся при себе наличные деньги, а это было почти 105 тысяч рублей, и мобильный телефон, после чего скрылся с места преступления. Во втором случае жертвой грабителя также стал случайный знакомый. Подсудимый познакомился с ним в одном из баров Орла. Действовал он по тому же сценарию. Сначала злоумышленник выяснил, что у его нового приятеля имеются при себе материальные ценности. Затем «предложил ему выйти из бара и под предлогом оказания помощи знакомым девушкам пройти с ним».

«Выйдя из бара, подсудимый нанес потерпевшему удар, от которого тот упал на землю, а подсудимый продолжил избивать лежащего гражданина кулаками, нанеся не менее 13 ударов в область лица, головы, шеи, ушей, – следует из информации пресс-службы суда. – Обыскивая карманы куртки и брюк потерпевшего, подсудимый забрал у него мобильный телефон модели «iPhone 12», беспроводные наушники марки «APPLE», две банковские карты и связку ключей, снял с пальца обручальное золотое кольцо, весом 10 гр. и стоимостью 55710 рублей. С похищенным подсудимый скрылся».

В судебном заседании подсудимый свою вину признал лишь частично, но собранных доказательств и показаний потерпевших и свидетелей хватило для вынесения обвинительного приговора. Разбойник получил наказание в виде 5 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы. Роме того, суд удовлетворил гражданский иск второго из потерпевших и постановил взыскать с подсудимого 60 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба и 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», – резюмирует пресс-служба Заводского районного суда города Орла.

