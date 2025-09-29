На Орловщине ищут мужчину, пропавшего в лесу

Это произошло ещё 24 сентября.

Как сообщает орловский отряд общественной организации «ЛизаАлерт», пропавшего зовут Владимир Иванович Акулин. Ему 55 лет. Орловец пропал в Дмитровском районе (Соломинское сельское поселение, посёлок Васильевка).

В окрестностях этого населённого пункта и ведутся поиски. Мужчина заблудился в лесу почти неделю назад.

Приметы – рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза зелёные, волосы светло-русые. На орловце были чёрные штаны, тёмно-зелёная футболка, тёмно-синие туфли, зелёная камуфляжная ветровка и чёрная кепка.

Сообщить информацию о пропавшем можно на телефон горячей линии организации 8 (800) 700-54-52 либо на телефон службы спасения 112.

ИА «Орелград»