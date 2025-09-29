Орловщине обещали не более трех «Земских тренеров»

Таковы планы Минспорта для нашего региона.

Новый-старый способ привлечения специалистов в село миллионом рублей заработает в Орловской области. Об основных особенностях трудоустройства на совещании 29 сентября рассказала руководитель департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова. В целях реализации программы на территории региона утвержден порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей работнику, прибывшему или переехавшему в населенный пункт с числом жителей до 50 тысяч человек.

Претенденту на получение выплаты необходимо трудоустроиться в физкультурно-спортивную организацию или организацию, реализующую дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, учредителем которых является департамент физической культуры и спорта Орловской области или органы местного самоуправления муниципальных образований. Необходимо иметь гражданство Российской Федерации, высшее или среднее профессиональное образование, а также заключить трудовой договор сроком на 5 лет на условиях полного рабочего дня. Участвовать в конкурсном отборе не могут претенденты, в заявлениях которых место планированного переезда соответствует району, муниципальному округу или городскому округу, в котором человек проживает или работает в настоящее время, а также проживал или работал в течение двух месяцев со дня объявления конкурса.

Распоряжением правительства Орловской области утверждены вакантные должности: тренер по боксу, дзюдо или самбо, карате, легкой атлетике, спортивной борьбе, хоккею и т. д. С 15 сентября объявлен конкурсный отбор на получение выплаты. Три “Земский тренера” получат выплату.

«Три работника. Мне кажется, этого маловато. Есть у нас возможность увеличить?» – поинтересовался заместитель губернатора Вадим Тарасов.

«Пока, по предварительным информации, Минспортом утверждены на следующие несколько лет тоже три вакансии», – пояснила Елена Казачкова.

Тарасов все же попросил проработать вопрос по увеличению, «чтобы в нашей глубинке, в нашей сельской местности у ребят появились хорошие тренеры, а талантов там огромное количество».

ИА “Орелград”