В Орловской области подростки заработали миллионы

Около 2 млн рублей на трудоустройство выделено в региональном бюджете.

Всего с начала 2025 года в Орловской области было трудоустроено 1800 подростков, сообщила на совещании 29 сентября руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина. Основная часть отработала в каникулярный период, но работы по временному трудоустройству еще продолжаются, уточнила чиновница.

Ключевой задачей является знакомство подростков с рабочими профессиями, которые не требуют специальной квалификации, их приобщение к труду. Традиционными направлениями являются деятельность по озеленению и благоустройству территорий, уход за местами захоронения защитников Отечества. Также подростки выполняют мелкие подсобные работы, с учетом норм охраны труда, оказывают помощь продавцам во многих сетевых магазинах, работают на предприятиях, занимаются сборкой сувенирной продукции, упаковкой. За свой труд несовершеннолетние, конечно же, получают денежные средства. Оплата от работодателя определяется из размера не менее минимального. Это 22 440 рублей – в зависимости от отработанного подростком времени (до 16 лет – не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю). Центры занятости со своей стороны оказывают финансовую поддержку в сумме 1764 рубля в месяц.

«Трудовая занятость – это еще и отвлечение подростков от улицы, профилактика безнадзорности и правонарушений», – отметила Ирина Гаврилина.

Работа центров занятости по трудоустройству подростков осуществлялась в тесном контакте с районными администрациями, подчеркнула глава департамента. Наиболее высокий показатель по трудоустройству в Колпнянском, Должанском, Болховском, Глазуновском, Знаменском, Краснозоренском, Кромском, Малоархангельском, Покровском, Сосковском, Урицком, Хотынецком, Шаблыкинском районах. Требует активизации работа по данному направлению в Верховском, Дмитровском, Новодеревеньковском, Свердловском, Мценском районах, а также в Орловском муниципальном округе.

ИА “Орелград”