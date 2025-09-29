На Орловщине планируют собрать 1600 тонн мёда

29.9.2025 | 13:20 Новости, Экономика

Это может стать третьим показателем в ЦФО.

ИА “Орелград”

При этом статистика постоянно растёт. Так, в минувшем году было собрано 1594 тонны. В 2023-м — около 1580. В 2022-м — 1574.

Такие данные приводит «Первый областной». Отмечается, что в этом году в нашем регионе условия для сбора мёда не были благоприятными. Июнь выдался холодным.

Сейчас в регионе насчитывается около 36 тысяч пчелосемей.

Ранее эксперты «Россельхозбанка» указали, что в 2025-м в целом по стране сбор мёда может составить 65 тысяч тонн (на 1,9 больше, чем годом ранее). Наибольшие объёмы производятся именно в личных подсобных хозяйствах.

По итогам 2024-го Орловщина вошла в топ-3 медоносных регионов ЦФО.

ИА «Орелград»


