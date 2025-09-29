В Орле в НКМЦ имени Круглой пришли 27 новых сотрудников

29.9.2025 | 13:00 Медицина, Новости

В основном, это молодые врачи.

Фото: vk.com/nkmc_orel

Об этом сообщили в соцсетях учреждения. В Научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи имени Круглой подчеркнули, что новые сотрудники прошли строгий отбор и продемонстрировали высокий профессионализм.

По некоторым позициям пришли сразу несколько специалистов. Так, в учреждении появились ещё три детских хирурга и два анестезиолога-реаниматолога.

В неврологическом отделении будет новый психиатр. В травматологическом пункте заступил на работу ортопед. Также в медицинском учреждении появился новый офтальмолог.

В то же время 11 человек пока числятся как «врачи-стажёры». Также в учреждение зачислили четыре медицинских сестры, акушерку, лабораторного техника и рентгенолаборанта.

