В Орле в НКМЦ имени Круглой пришли 27 новых сотрудников

В основном, это молодые врачи.

Об этом сообщили в соцсетях учреждения. В Научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи имени Круглой подчеркнули, что новые сотрудники прошли строгий отбор и продемонстрировали высокий профессионализм.

По некоторым позициям пришли сразу несколько специалистов. Так, в учреждении появились ещё три детских хирурга и два анестезиолога-реаниматолога.

В неврологическом отделении будет новый психиатр. В травматологическом пункте заступил на работу ортопед. Также в медицинском учреждении появился новый офтальмолог.

В то же время 11 человек пока числятся как «врачи-стажёры». Также в учреждение зачислили четыре медицинских сестры, акушерку, лабораторного техника и рентгенолаборанта.

ИА «Орелград»