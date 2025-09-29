Под Орлом закроют переезд из-за дефекта рельсов

Об этом сообщили в «Орёлгосзаказчике».

Объект находится в Орловском муниципальном округе. Это переезд 398 км автомобильной дороги ««Орёл-Тамбов» — Хотетово — Гагаринка» (у посёлка Хотетово).

Он будет недоступен с 22 часов 8 октября до 5 часов 9 октября. Здесь будут проводиться «неотложные» работы по замене дефектных рельсов.

В этот период водителям транспортных средств можно будет воспользоваться переездом 402 км перегона «Орёл — Становой Колодезь».

В учреждении принесли извинения за временные неудобства, а также попросили водителей проявить внимательность.

ИА «Орелград»