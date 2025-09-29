В Орле спасатели вытащили котят из теплотрассы и подвала

Оба случая произошли накануне.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, в воскресенье около восьми часов сотрудники ведомства выезжали на Паровозную улицу. Котёнок застрял в трубе теплотрассы. Спасатели помогли ему выбраться на волю.

Второй вызов состоялся в 14:40. На этот раз — на улицу Салтыкова-Щедрина. Жители одного из домов попросили МЧС помочь котёнку, застрявшему в подвале. Сасатели оказали необходимую помощь.

Всего за выходные орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 35 раз. 21 выезд оказался связан с ликвидацией различных возгораний, остальные — с другими ЧП.

ИА «Орелград»