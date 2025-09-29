В Орле спасатели вытащили котят из теплотрассы и подвала

29.9.2025 | 11:00 Новости, Происшествия

Оба случая произошли накануне.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, в воскресенье около восьми часов сотрудники ведомства выезжали на Паровозную улицу. Котёнок застрял в трубе теплотрассы. Спасатели помогли ему выбраться на волю.

Второй вызов состоялся в 14:40. На этот раз — на улицу Салтыкова-Щедрина. Жители одного из домов попросили МЧС помочь котёнку, застрявшему в подвале. Сасатели оказали необходимую помощь.

Всего за выходные орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 35 раз. 21 выезд оказался связан с ликвидацией различных возгораний, остальные — с другими ЧП.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования