В Орловской области насмерть сбили женщину-пешехода

ДТП произошло в Ливнах.

Авария случилась 27 сентября в 22:55 на улице Заливенской у дома №110.

28-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Приора» в сторону улицы Елецкой. Он сбил 41-летнюю женщину.

Пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте, причём «зебра» находилась в зоне её видимости, сообщили в ГАИ Орловской области.

В результате ДТП пешеход погибла на месте.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП. В ещё девяти из них пострадали 13 человек. Однако смертельных случаев больше не было.

ИА «Орелград»