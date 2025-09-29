В Орловской области насмерть сбили женщину-пешехода

29.9.2025 | 10:40 Новости, Происшествия

ДТП произошло в Ливнах.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария случилась 27 сентября в 22:55 на улице Заливенской у дома №110.

28-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Приора» в сторону улицы Елецкой. Он сбил 41-летнюю женщину.

Пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте, причём «зебра» находилась в зоне её видимости, сообщили в ГАИ Орловской области.

В результате ДТП пешеход погибла на месте.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП. В ещё девяти из них пострадали 13 человек. Однако смертельных случаев больше не было.

ИА «Орелград»


