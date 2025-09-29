ОАО «Сосновка» неправильно оповестило население о пестицидах

29.9.2025 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Также орловское управление Россельхознадзора призвало к ответу других нарушителей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Их выявили в Ливенском и Должанском районах. Хозяйствующие субъекты опубликовали объявления об обработке посевов в местных СМИ. Однако в них отсутствовали сведения о дозировках пестицидов. Кроме того, были нарушены сроки оповещений.

Ведомство объявило нарушителям предостережения.

В их число вошло ОАО «Сосновка», которое относится к категории средних предприятий. Согласно открытым данным, здесь трудится около 200 человек.

Также нарушения допустили ИП Глава КФХ Медведев О.П., ИП Глава КФХ Зябрев А.Г., ИП Глава КФХ Долгих Е.В..

ИА «Орелград»


