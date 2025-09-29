В орловском потребобществе задерживали отпускные

Нарушение устранили с помощью прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, его допустили в Потребительском обществе «Болхов – кооперативные продукты».

Работники ПО получали отпускные. Однако это происходило несвоевременно. При этом орловцам не выплачивали компенсацию за просроченные дни.

Прокуратура района внесла главе юридического лица представление об устранении нарушений. Также в отношении организации возбудили административное дело. Оно было направлено в межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда (по Орловской и Брянской областям).

На данный момент нарушения устранены. Работники получили положенное. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

