Оптика «Ростелекома» пришла в село Корсаково Орловской области

«Ростелеком» построил оптоволоконную сеть по технологии GPON («оптика в дом») в селе Корсаково Орловской области.

Теперь подключить интернет провайдера могут жители 360 частных домов райцентра. Для этого специалисты компании проложили 10 километров оптического кабеля, произвели монтаж и настройку коммуникационного оборудования.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, мы продолжаем расширять зону своего присутствия на Орловщине. Теперь почти четверть жителей Корсакова смогут пользоваться стабильным скоростным доступом в Сеть, подключив наши выгодные тарифные планы. К слову, особой популярностью у орловчан в этом году пользуются наши пакетные предложения: почти две трети всех новых абонентов выбирают именно их».

Лариса Баранова, жительница села Корсаково, клиент «Ростелекома»:

«Мы все ждали, когда скоростной интернет придет к нам в село. Когда узнала, что “Ростелеком” тянет на нашей улице свой кабель, — сразу позвонила на горячую линию и оставила заявку на подключение. Перезвонил специалист компании, предложил выгодный пакет из домашнего интернета, телевидения, онлайн-кинотеатра Wink и мобильной связи. Пользуюсь с удовольствием: сотовый прекрасно работает, домашний интернет — стабильный и на высокой скорости, ТВ-каналы и фильмы — в ассортименте».

Жители села Корсаково, как и другие новые абоненты «Ростелекома», имеют возможность воспользоваться услугами провайдера бесплатно в течение 30 дней, подключив один из тарифных планов линейки «Технологии выгоды». Он объединяет безлимитный домашний интернет, подписку на платформу Wink с 219 ТВ-каналами и 27 000 фильмов и сериалов, а также мобильную связь: до 2 000 минут голосовых вызовов, 500 СМС и 40 Гб трафика. Также по акции «Тест-драйв» можно в течение месяца бесплатно испытать работу сервиса «Видеонаблюдение».

Получить информацию о наличии технической возможности, оформить заявку на подключение услуг провайдера и узнать о тарифах компании можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 301 38 10.

