Универсальный QR-код: новый стандарт бесконтактных платежей

29.9.2025 | 15:40 Новости, Экономика

Что это такое, рассказали в Отделении Банка России по Орловской области. 

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Универсальный QR-код — это единая система оплаты, которая заменяет множество разных кодов на кассе. Достаточно отсканировать один код с помощью смартфона, чтобы совершить покупку или оплатить услугу.

Главные преимущества

  • Простота использования: один код вместо множества разных
  • Свобода выбора: возможность самостоятельно выбирать способ оплаты
  • Удобство: система запоминает ваши предпочтения

Как это работает?

После сканирования кода пользователь получает доступ к различным платежным инструментам:

  • Система быстрых платежей (СБП)
  • Банковские pay-сервисы
  • Другие платежные системы

Умные функции

Интеллектуальная система анализирует ваши предпочтения и:

  • Запоминает последние три способа оплаты
  • Предлагает их в первую очередь
  • Делает процесс оплаты максимально персонализированным

Почему это удобно?

Универсальный QR-код — это как универсальный ключ, открывающий доступ ко всем вашим платежным инструментам. Больше не нужно искать нужный код или разбираться в многообразии платежных систем — всё доступно через один простой штрихкод.

