Универсальный QR-код: новый стандарт бесконтактных платежей

Что это такое, рассказали в Отделении Банка России по Орловской области.

Универсальный QR-код — это единая система оплаты, которая заменяет множество разных кодов на кассе. Достаточно отсканировать один код с помощью смартфона, чтобы совершить покупку или оплатить услугу.

Главные преимущества

Простота использования: один код вместо множества разных

Свобода выбора: возможность самостоятельно выбирать способ оплаты

Удобство: система запоминает ваши предпочтения

Как это работает?

После сканирования кода пользователь получает доступ к различным платежным инструментам:

Система быстрых платежей (СБП)

Банковские pay-сервисы

Другие платежные системы

Умные функции

Интеллектуальная система анализирует ваши предпочтения и:

Запоминает последние три способа оплаты

Предлагает их в первую очередь

Делает процесс оплаты максимально персонализированным

Почему это удобно?

Универсальный QR-код — это как универсальный ключ, открывающий доступ ко всем вашим платежным инструментам. Больше не нужно искать нужный код или разбираться в многообразии платежных систем — всё доступно через один простой штрихкод.

ИА “Орелград”