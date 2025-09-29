Универсальный QR-код: новый стандарт бесконтактных платежей

Что это такое, рассказали в Отделении Банка России по Орловской области.
Универсальный QR-код — это единая система оплаты, которая заменяет множество разных кодов на кассе. Достаточно отсканировать один код с помощью смартфона, чтобы совершить покупку или оплатить услугу.
Главные преимущества
- Простота использования: один код вместо множества разных
- Свобода выбора: возможность самостоятельно выбирать способ оплаты
- Удобство: система запоминает ваши предпочтения
Как это работает?
После сканирования кода пользователь получает доступ к различным платежным инструментам:
- Система быстрых платежей (СБП)
- Банковские pay-сервисы
- Другие платежные системы
Умные функции
Интеллектуальная система анализирует ваши предпочтения и:
- Запоминает последние три способа оплаты
- Предлагает их в первую очередь
- Делает процесс оплаты максимально персонализированным
Почему это удобно?
Универсальный QR-код — это как универсальный ключ, открывающий доступ ко всем вашим платежным инструментам. Больше не нужно искать нужный код или разбираться в многообразии платежных систем — всё доступно через один простой штрихкод.
