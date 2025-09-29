Орловчанка вошла в двадцатку лауреатов конкурса «Учитель года»

29.9.2025 | 12:40 Новости, Образование

Сегодня стартует финальный этап.

Фото: vk.com/dep_obr

Наш регион представляет Дарья Пенькова, учитель русского языка и литературы лицея №40 города Орла.

Как сообщает Департамент образования Орловской области, в рамках финала участникам предстоят мастер-класс, брифинг и блиц-турнир. Пока что Пенькова стала одним из двадцати лауреатов.

В этом году финал всероссийского конкурса «Учитель года» проводится в Санкт-Петербурге.

Ранее Михаил Гавдис, преподаватель спортшколы №4 города Орла, становился победителем в одной из номинаций всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» (где состязаются педагоги дополнительного образования). Его признали лучшим среди профессионалов физкультурной и спортивной направленности.

