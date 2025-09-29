В орловской свёкле нашли пестициды

Исследования проводили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Как рассказали в ведомстве, были проверены 15 образцов сахарной свёклы. Для этого использовался современный метод «высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

В итоге в целых 12 образцах установлено наличие пестицидов. А именно – пропиконазола, прохлораза и эпоксиконазола.

Данные сведения передали в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Ведомство должно принять необходимые меры реагирования.

Как пояснили в учреждении, данные виды пестицидов применяются в сельском хозяйстве для профилактики и лечения грибковых заболеваний растений. Однако если они попадают в организм человека, то это создаёт риск отравления, появления аллергии, нарушений в работе пищеварительной и эндокринной систем, а также печени.

ИА «Орелград»