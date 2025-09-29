В центре развития ребенка дети недополучали продукты

КСП озвучила результаты проверки детского сада №56.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах проверки эффективности расходования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 56» средств на оплату труда и питание. Контрольное мероприятие охватило весь 2024 год и первое полугодие 2025 года. Аудиторы пришли к выводу, что «при организации питания воспитанников сада не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин, практически по всему перечню пищевой продукции». Отмечается, что из-за этого дети «существенно недополучали большую часть продуктов из перечня».

Также в ходе проверки были вскрыты неправомерные, по мнению проверяющих, расходы на оплату труда с начислениями. Оцениваются они на общую сумму 580,6 тысячи рублей. Речь идет о неправомерном совместительстве с превышением месячной нормы рабочего времени, установлении стимулирующих надбавок за исполнение должностных обязанностей и др.

Выявлено и неправомерное расходование средств субсидии, которую город выдал детсаду на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Деньги тратились на оплату труда работников, занимающих штатные должности, сверх норматива. За проверенный период такие расходы составили 372,3 тысячи рублей.

Учредителем детсада от имени администрации города выступает городское управление образования, спорта и физической культуры. По мнению КСП, оно «не исполняло в полном объеме полномочия учредителя по контролю за исполнением МБДОУ требований и рекомендаций действующего законодательства по установлению системы оплаты труда работников учреждений образования, а также анализа штатной численности работников МБДОУ, ее соответствия нормативам». Были выявлены и другие нарушения действующего законодательства.

По итогам проверки КСП выдала представления заведующей МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» и начальнику управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла – для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Отчет о результатах проверки направлен в Орловский городской Совет народных депутатов, а информация о ней – мэру города Орла и прокурору Советского района.

ИА “Орелград”