В Орле за гибель мотоциклиста осудили пожилую автоледи

Причиной смерти мотоциклиста стали травмы, полученные им при ДТП.

Местная жительница предстала перед Заводским районным судом города Орла по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть другого участника движения. Дело было заведено по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Как установили следствие и суд, в тот день подсудимая ехала на своем технически исправном автомобиле по улице Комсомольской в областном центре. Двигалась она в направлении улицы Авиационной.

При повороте налево, на переулок Маслозаводской, автоледи включила сигнал поворота. Однако, по версии следствия, она при этом не убедилась в том, что полоса движения, на которую она выезжала, свободна. В тот момент по этой полосе движения ехал мотоцикл марки «Yamaha». Орловчанка на своем автомобиле буквально снесла его с дороги.

В материалах уголовного дела отмечено, что мотоцикл двигался по улице Комсомольской со скоростью не менее 105,6 км/ч. Это означает, что мотоциклист сам нарушал правила, в частности, превышал скоростной режим, допустимый при движении в населенных пунктах. Напомним, что движение на таких дорогах ограничено скоростью 60 км/ч. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, в том числе очень тяжелые.

Его успели доставить в больницу, но спасти его жизнь медикам, увы, не удалось. Пострадавший скончался, а причиной смерти эксперты признали травмы, полученные им в результате ДТП. В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично. Изучив материалы уголовного дела и исследовав представленные доказательства, суд счел ее виновность доказанной. К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес частичное признание вины, пожилой возраст подсудимой и несоблюдение самим потерпевшим Правил дорожного движения. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

«Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, за которое ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, в течение которого она должна доказать свое исправление, – информирует пресс-служба Заводского районного суда города Орла. – Также ей назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда».

ИА “Орелград”