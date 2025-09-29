В Орловской области подготовка к зиме учитывает самые негативные сценарии

Коммунальщики не привыкли готовиться к лучшему.

На совещании в администрации региона 29 сентября член правительства Орловской области Алексей Субботин рассказал о подготовке к содержанию автодорог зимой. В прошлом периоде аномальное тепло позволило пройти сезон без особых сложностей и происшествий. Однако подготовка основывается на усредненном прогнозе за несколько лет и предусматривает самые негативные сценарии при сложных погодных условиях, подчеркнул Алексей Субботин.

На содержание региональных дорог КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен контракт с АО «Дорожная служба». Срок исполнения ­ – до октября 2026 года.

«Отмечу, что перед подрядчиком стоит, действительно, масштабная задача по содержанию дорожной сети общей протяженностью без малого 4000 км, что, безусловно, требует развитой материально-технической базы, а также аккумулирования большого количества трудовых ресурсов», – отметил Алексей Субботин.

По словам чиновника предприятие, преобразованное в акционерное общество, способно к решению поставленных задач. Для складирования противогололедных материалов создана 21 база. Для зимнего содержания подготовлено 305 единиц дорожной техники (в том числе 103 КДМ, 83 трактора с навесным оборудованием, 39 автогрейдеров, 46 погрузчиков, 22 рециклера, 6 термобункеров, 6 роторов).

«Исходя из максимально неблагоприятных погодных условий за последние пять лет, АО «Дорожная служба» принято решение о заготовке 188 тысяч кубических метров противоголёдных материалов. На текущую дату с опережением графика поставка всех материалов осуществлена», – сообщил Алексей Субботин.

При наступлении неблагоприятных погодных условий в виде снега, перехода в температуру воздуха через ноль, ледяных дождей, заблаговременно будут выполняться необходимые мероприятия для обеспечения безопасного проезда транспорта, заверил Субботин. В том числе предусмотрено круглосуточное дежурство механизированных бригад для борьбы с зимней скользкостью. На период с 1 ноября 2025 года до закрытия дорог на период весенней распутицы будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников отдела Центра управления производством АО «Дорожная служба». Для информирования участников дорожного движения о возможном наличии зимней скользкости в рамках контракта на закрепленной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения области будет установлено 1550 временных дорожных знаков.

ИА “Орелград”