Мэрия и горсовет Орла хотят лишить «Умный дом» лицензии

30.9.2025 | 15:10 ЖКХ, Новости

Впрочем, этим санкции в отношении управляющей компании могут не ограничиться.

Алексей Степанов. Фото: orelgorsovet.ru

Напомним, управляющая компания проигнорировала начало отопительного сезона. В итоге её полномочия пришлось экстренно перекладывать на другие организации.

Как рассказал на сегодняшней сессии горсовета заместитель мэра Орла Алексей Степанов, Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области, реагируя на информацию городской администрации, уже подготовил пакет документов об отзыве у «Умного дома» лицензии в одностороннем порядке. Об этом сообщают «Орловские новости».

Со своей стороны, горсовет тоже направит письмо в тот же департамент, в его надзорный орган — с предложением об отзыве лицензии, а также об иных «жёстких мерах». Об этом заявил спикер городского парламента Владимир Негин.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков поставил вопрос и о привлечении данной УК к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»


