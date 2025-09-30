Мэрия и горсовет Орла хотят лишить «Умный дом» лицензии

Впрочем, этим санкции в отношении управляющей компании могут не ограничиться.

Напомним, управляющая компания проигнорировала начало отопительного сезона. В итоге её полномочия пришлось экстренно перекладывать на другие организации.

Как рассказал на сегодняшней сессии горсовета заместитель мэра Орла Алексей Степанов, Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области, реагируя на информацию городской администрации, уже подготовил пакет документов об отзыве у «Умного дома» лицензии в одностороннем порядке. Об этом сообщают «Орловские новости».

Со своей стороны, горсовет тоже направит письмо в тот же департамент, в его надзорный орган — с предложением об отзыве лицензии, а также об иных «жёстких мерах». Об этом заявил спикер городского парламента Владимир Негин.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков поставил вопрос и о привлечении данной УК к уголовной ответственности.

