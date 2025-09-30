Орловщине дадут около 61 миллиона на расселение авариек

30.9.2025 | 15:00 ЖКХ, Новости

Такое решение приняли в федеральном правительстве.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Орловская область получит 60,7 миллиона рублей на расселение аварийного жилья. На эти деньги нужно будет расселить граждан с площади 1,2 тысячи квадратных метров. Новоселье справит 81 человек.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Об этом информирует сайт кабмина страны.

Отметим, что это практически совпадает с параметрами профильной областной программы.

Согласно её текущей версии, к 2027-му году в её рамках предстоит расселить 82 жителя «авариек» (в Орле, Ливнах и Кромах). При этом общая площадь расселяемых домов составит 1275,08 квадратных метра.

ИА «Орелград»


