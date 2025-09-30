На Орловщине подписали указ о проведении осеннего призыва

Его утвердил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Указ касается создания региональной призывной комиссии, а также призывных комиссий муниципальных образований. Цель – организация призыва граждан на военную службу (в период с октября по декабрь).

Документ опубликован на официальном региональном портале.

Областную призывную комиссию возглавит губернатор Андрей Клычков. Медицинское обследование будет проводиться в 41 учреждении здравоохранения.

Напомним, призыв стартует 1 октября и завершится 31 декабря. В вооружённые силы на год отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Всего в России призовут 135 тысяч человек. Первые отправки начнутся 15 октября.

К выполнению задач СВО призывников привлекать не будут. В частности, об этом сообщал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

ИА «Орелград»