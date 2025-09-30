В Орле теплом обеспечили 30% жилья

Таковы данные на вечер минувшего дня.

Сегодня их озвучили на заседании горсовета. С подробным докладом выступил заместитель мэра Алексей Степанов.

По его словам, детсады и школы обеспечены теплом полностью. Учреждения здравоохранения — на 82,8%. Сегодня этот показатель планируют довести до 100%.

Также тепло поступило в 30,5% многоквартирных домов (567 из 1850). В категории «прочие потребители» отопление запущено на 47,7%.

Также Степанов рассказал, что в зимний режим переведены 83 котельные из 107.

Кроме того, заместитель мэра осветил ситуацию с УК «Умный дом», которая самоустранилась от соответствующих обязанностей. По его словам, запуск тепла в дома, за которые должна отвечать эта УК, обеспечат другие управляющие компании – «Орёлжилэксплуатация» и «Первая городская компания». Финансирование возьмёт на себя резервный фонд, но «с последующим регрессом на управляющую компанию», указали в пресс-службе горсовета.

Тем временем потребители жалуются на холод в квартирах мэру Орла в социальных сетях. Как пояснили им с официального аккаунта мэрии, «пуск тепла – процесс поэтапный… в среднем уходит пять дней и более».

