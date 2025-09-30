СМИ сообщили, что зампред горсовета Орла вернулся на СВО

Возможно, Эмиль Шагиев будет совмещать военную службу и работу в городском парламенте.

Напомним, Шагиев прошёл в горсовет по спискам от «Единой России», а затем был избран одним из заместителей председателя. Однако — не на постоянной (платной) основе.

Как пишут «Орловские новости», в связи с этим Шагиев вернулся в зону СВО. На сегодняшнем, втором заседании совета он отсутствовал. СМИ утверждает, что зампред служит в одном из новых регионов.

Однако по закону Эмиль Шагиев имеет право на четыре выходных ежемесячно — именно для посещения заседаний горсовета. За это время он должен будет прибыть в Орёл, посетить сессию и вернуться обратно.

Ранее Шагиев был награждён медалью «За храбрость» второй степени.

