Завтра в Хомутово простятся с участником СВО

Артём Архипов геройски погиб при выполнении боевого задания.

Как рассказали в Администрации Новодеревеньковского района, Архипов родился в 1996-м году. Учился в Хомутовской средней школе. В 2014 был призван на срочную службу, которую проходил в Воздушно-космических силах.

После демобилизации Артём Архипов работал в ЗАО «Любовшенский спиртзавод». В июне минувшего года он подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.

Орловец служил в 20-й Армии, 144-й дивизии, 488-м мотострелковом полку, 1-м батальоне, во взводе БПЛА. 10 марта этого года Архипов геройски погиб при выполнении боевого задания.

Траурный митинг состоится завтра, 1 октября, в 12:00 в посёлке Хомутово у храма Георгия Победоносца.

ИА «Орелград»