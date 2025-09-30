Орловский бизнес будут предупреждать о плохой погоде

Данные будут публиковать в государственной специализированной информационной системе.

Правительство Орловской области утвердило порядок информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обязаны проводить мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности. Информирование предусмотрено при поступлении в региональный департамент надзорной и контрольной деятельности общего прогноза неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Постановление вступит в силу только с 1 марта 2026 года. Порядок разработан в соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха» и «О гидрометеорологической службе». Из документа следует, что общий прогноз НМУ относится к информации общего назначения в соответствии с законодательством РФ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. В течение 1 часа с момента получения общий прогноз НМУ должен регистрироваться указанным выше департаментом в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО».

А департамент информационно-аналитической работы обязан в течение 1 часа с момента получения общего прогноза НМУ размещать его в государственной специализированной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». «Информирование заинтересованных лиц об изменении сроков и степени НМУ, преждевременном прекращении НМУ осуществляется в том же порядке, что и информирование о наступлении НМУ», – говорится в документе.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 2024 году на территории Орловской области отмечались опасные метеорологические и агрометеорологические явления. Прежде всего, это ледяная корка – слой льда на поверхности почвы. По данным наблюдений ОГМО притертая к почве ледяная корка толщиной 3-7 см залегала восемь декад подряд.

Наблюдалось выпревание – длительное (6 декад и более) залегание высокого снежного покрова. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживалась от минус 10 градусов и выше, что обычно приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур.

Также наблюдались заморозки в периоды активной вегетации сельхозкультур. Крупный град 5 июля 2024 года был зафиксирован в Дмитровске, диаметр градин составлял 33 мм, а продолжительность этого неблагоприятного явления составила 22 минуты. В Болхове, Верховье и Дмитровске регистрировался суховей – ветер с максимальной скоростью 7 м/с, наблюдавшийся в течение 3-х дней подряд и более в период цветения созревания зерновых культур.

В Болхове, Дмитровске и Ливнах в прошлом году фиксировалась атмосферная засуха в период вегетации сельскохозяйственных культур (в периоды с 17 августа по 17 сентября (32 дня), с 5 августа по 17 сентября (44 дня) и с 9 августа по 21 сентября (44 дня) соответственно). Кроме того, в Дмитровске три декады подряд, а в Ливнах четыре декады подряд наблюдалась почвенная засуха почвенная – в период вегетации сельхозкультур, когда запасы продуктивной влаги в слое почвы на глубине до 20 см составляют не более 10 мм.

ИА «Орелград»