Орловскую молодежь научат жить без табака и спиртного

Молодым людям расскажут о вреде наркомании и алкоголизма.

Администрация города Орла распорядилась о проведении в 2025 году молодежной акции профилактической направленности «Начни с себя – живи безопасно». Как следует из постановления мэрии, акция проводится в целях формирования мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей. Пройдет она в период с 13 октября по 7 ноября 2025 года. Организатором является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями.

Целями акции являются пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного образа здорового человека, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, табакозависимости и наркозависимости, воспитание у молоджи чувства личной ответственности за собственное здоровье, а также формирование активной жизненной позиции, направленной на избегание поведенческих рисков, связанных с ВИЧ-инфицированием.

Участниками станут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Акция пройдет в стенах самих образовательных учреждений. Первая из них, например, пройдет 13 октября в Орловском музыкальном колледже. В дальнейшем профилактические встречи и беседы пройдут в колледже Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Орловском художественном училище им. Г.Г. Мясоедова, Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева и др.

«Для участников акции предусмотрена раздача информационных евробуклетов на тему: «Профилактика наркомании, алкоголизма». Акция пройдет с участием представителей БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер», БУЗ ОО «Орловский центр СПИД» – говорится в постановлении мэрии.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»