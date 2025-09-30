Выборы главы Орловского округа будут проводить по новым правилам

Старые правила «не понравились» районной прокуратуре.

Орловский окружной Совет народных депутатов утвердил новое «Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орловского муниципального округа». Ранее действовавшие аналогичные документы признаны утратившими силу. Тем самым окружные парламентарии удовлетворили представление прокуратуры Орловского района, внесенное на рассмотрение еще в июле 2025 года. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в текстах предыдущих документов и потребовало их устранить.

Вероятно, проще оказалось принять новое положение, чем вносить поправки в старое. Оно регулирует порядок назначения, условия и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орловского муниципального округа и устанавливает требования к кандидатам. Основными принципами конкурса, согласно обновленной редакции документа, являются создание равных условий для участия в нем граждан, объективность оценки и единство требований ко всем гражданам, принимающим участие в конкурсе.

Конкурс организуется и проводится специально созданной комиссией в составе из 10 человек. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается окружным Советом, а другая половина – губернатором Орловской области. Члены комиссии денег за свою работу не получают, работают они на общественных началах. Членами комиссии не могут быть люди, находящиеся в отношениях близкого родства или свойства с претендентами на пост главы. То есть, к работе в комиссии не допустят родителей, супругов, детей, братьев, сестер самого соискателя, а также родственников его жены.

Заседания комиссии могут быть как открытыми, так и закрытыми. Члены комиссии обязаны участвовать в заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другим лицам. Решение о проведении открытого или закрытого заседания принимается комиссией самостоятельно простым большинством голосов от числа присутствующих. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов комиссии. Допускается проведение заседания с использованием систем видеоконференцсвязи.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы округа, должен соответствовать обязательным требованиям. Так, на день проведения конкурса у него не должно быть ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Обязательно наличие высшего образования и опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления.

Нужен стаж работы на руководящих или выборных должностях в органах государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ или органах местного самоуправления не менее пяти лет. Обязательно знание Конституции, законов, указов президента, постановлений правительства страны, устава и законов Орловской области и др. Необходимо также знание и соблюдение норм делового общения, правил деловой этики, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных систем и средств управления, правил охраны труда и пожарной безопасности.

ИА «Орелград»